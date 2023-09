Luis Diaz segna | ma l'arbitro annulla il gol regolare Le scuse della federazione | 'Errore umano significativo'

(Di sabato 30 settembre 2023) Serata 'no' per il Liverpool che perde 2-1 a Londra contro il Tottenham e rimane con l'amaro in bocca per almeno 3 motivi. Il primo,...

Vittoria in amichevole del Liverpool per 3-1 sul Darmstadt. Sul terreno del Deepdale di Preston, i Reds vanno in vantaggio al 5? con Salah e ...

Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Chelsea- LIVE rpool , partita valida per il 1° turno della Premier League 2023/24. La gara è visibile in TV su ...

Ha fatto molto discutere il gol annullato asullo 0 - 0 nel corso del primo tempo. La revisione del Var è stata molto rapida e non è stata mostrata la linea del fuorigioco, in cui doveva ...Inizio appannaggio dei Reds, che hanno impegnato Vicario a un doppio miracolo e poi hanno trovato il vantaggio prima che il gol divenisse annullato. Dettaglio da non sottovalutare l' ...

Clamoroso in Premier, annullato un gol regolare a Luis Diaz. E la Federazione si scusa TUTTO mercato WEB

PGMOL admits error in disallowed Luis Diaz goal for Liverpool against Tottenham The Athletic

El colegio de árbitros de la Premier League reconoció que hubo un error humano en el gol anulado a Luis Díaz y que el VAR tuvo que haberlo validado en la primera ...Además de las dos expulsiones, se presentó una discutida jugada de gol anulada a Liverpool por supuesto offside de Luis Díaz previo a su anotación. En el primer tiempo, cuando el marcador estaba 0-0, ...