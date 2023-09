Luis Alberto | «il calcio è cambiato | gli allenatori vogliono giocatori di un metro e novanta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023)intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. C’entrava per caso il rapporto con Sarri? «Il nostro era un rapporto un po’ strano. La squadra stava giocando senza di me e, giustamente, io volevo il campo. Gli chiesi se potevo andare in prestito per sei mesi. Anche per prendermi un po’ di responsabilità, andar via mi avrebbe aiutato, avrebbe aiutato me e il Cadice». Tu e lui sembrate molto diversi. «E invece siamo molto simili». Per dirla alla, vi unisce una stranezza di fondo. «Proprio per questo abbiamo vissuto momenti un po’ così. La mia testa andava da una parte, la sua da un’altra. Un allenatore deve pensare al bene del gruppo e non tutti gli, in certi momenti, sanno gestire alcuni. Ne abbiamo parlato, tranquillamente. ...