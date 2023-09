Luis Alberto esclusivo | ' Io | l' ultimo dei mohicani'

(Di sabato 30 settembre 2023) Anche sua figlia Martina, otto anni, lo chiama mago. "Mago, fammi le magie con le mani, mi dice". Con le mani no, ma può sempre provarci con i piedi.è autentica magia, non illusione. ...

Anche sua figlia Martina, otto anni, lo chiama mago. "Mago, fammi le magie con le mani, mi dice". Con le mani no, ma può sempre provarci con i piedi.è autentica magia, non illusione. Qualcosa alla quale la Lazio non può e non vuole più rinunciare: lunedì Claudio Lotito annuncerà che il Mago, 31 anni compiuti proprio due giorni fa, ...LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Vecino, Cataldi,; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Luis Alberto, domani intervista esclusiva del direttore Zazzaroni al Mago della Lazio Corriere dello Sport

Balotelli: "Tra Milinkovic e Loftus Cheek non ho dubbi. Luis Alberto A Liverpool mi chiedevo..." La Lazio Siamo Noi

Patrimonio del campionato e della Lazio (alla quale si è legato fino al 2028), rivela il suo essere diverso. Per certi versi unico. "Sono di un altro calcio" ...Protagonista della prima pagina del Corriere dello Sport, Luis Alberto che, tra presente e futuro, lunedì potrebbe firmare il tanto atteso rinnovo contrattuale, sempre più vicino alla fumata bianca. I ...