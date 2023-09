Luis Alberto come Calhanoglu | «Da trequartista a play | retroscena Inzaghi»

(Di sabato 30 settembre 2023)in una lunghissima intervista concessa a Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ha svelato unlegato a Simonee il cambio ruolo alla Lazio dopo anni dae spesso seconda punta, un po’il percorso di Hakanall’Inter. CAMBIO RUOLO, LA SVOLTA! – Simonenon è nuovo ad alcuni lampi di geniol’arretramento di Hakannella posizione didavanti la difesa, un po’ quello che successe aai tempi della Lazio: «Ci sono stati momenti in cui ho veramente pensato di andar via.ti ho detto, lo scorso dicembre e il primo anno, quando non trovavo spazio. Parlai ...

Luis Alberto intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. C’entrava per caso il rapporto con Sarri? «Il nostro era un rapporto un po’ ...

Luis Alberto si è ripreso la Lazio. Il trequartista spagnolo ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Per me...

Commenta per primosi è ripreso la Lazio. Il trequartista spagnolo ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Per me la Lazio è tutto, è la seconda casa. Roma sarà per sempre la mia seconda ...Io e Sarri siamo molto simili" Mg Roma 26/08/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio - Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:intervistato da Ivan ...

Lazio, retroscena Luis Alberto: aveva chiesto il prestito, poi Sarri gli ha detto... La Lazio Siamo Noi

Calciomercato: Luis Alberto svela il suo futuro, è una sorpresa Stop and Goal

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...LAZIO LUIS ALBERTO INTERVISTA - In una lunga intervista concessa ai taccuini de Il Corriere dello Sport, Luis Alberto si è raccontato.