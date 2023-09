Luci e ombre alla Paris Fashion Week

Leggi su panorama

(Di sabato 30 settembre 2023) Il vento, la luce e tutti quegli elementi naturali che non hanno forme definite. La collezione primavera estate 2024 di Issey Miyake parte da qui. Una presentazione che è anche un’esperienza interdisciplinare grazie alle instzioni di Yoshihisa Tanaka, al contributo musicale di ICTUS ecoreografia di Némo Flouret. I capi della collezione possiedono un’inaspettata naturalezza, ottenuta attraverso un incredibile lavoro artigianale. Dal filato torto della serie «Ambiguous»speciale tecnica di tessitura di «Twining» passando per il motivo delle stampe «Light Leak» ottenuto attraverso l’esposizione del rullino di una macchina fotografica. C’è poi il materiale elastico e lucente della serie «Enveloping» realizzato con washi paper e poliestere, il tessuto pressato di «Fixed in Time», ma anche il mix di fibre naturali (washi ...