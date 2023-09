Love is in the Air | la recensione della nuova commedia romantica Netflix

(Di sabato 30 settembre 2023) Il film:is in the Air, 2023. Regia: Adrian Powers. Cast: Delta Goodrem, Joshua Sasse, Roy Billing, Steph Tisdell. Genere:. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto:. Trama: William e Dana vivono in due emisferi completamente diversi e sono il frutto di due famiglie agli antipodi. Lui è l’erede di un padre dispotico e votato agli affarisua azienda, lei è impegnata a mantenere vivo il sognomadre sostenuta da un genitore amorevole. Il primo trascorre le sue giornate chiuso in un ufficio, mentre la seconda vola libera tra i cieli per consegnare merce ed aiutare chi si trova in zone isolate. Lui vive a Londra, mentre lei è figliapiù selvaggia e naturale Australia. Nonostante tutte queste diversità, però, i due sono ...

Chi non ricorda il negozio in piazza San Babila? Un paradiso per tutti gli amanti del kitsch, la meta preferita degli adolescenti che marinavano la ...

Caliban Sound e One Little Independent Records presentano l’edizione limitata in 1.000 copie del doppio vinile contenente ‘Acts Of Love’ di Penny ...

- LJUBLJANA, Slovenia , Sept. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Today, the unveiling of the LUKA 2 Lake Bled sneaker, and an exhilarating 3x3 basketball ...

Il nuovo film è stato descritto come un "Ocean's Eleven al Polo Nord". Disney Channel ha diffuso in streaming il trailer di The Naughty Nine , film a ...

...Better ThanReal Thing Mysterious Ways One UntilEnd ofWorld Who's Gonna Ride Your Wild Horses Tryin' to Throw Your Arms AroundWorld All I Want Is You Desire Angel of Harlem...is inair. È da diversi mesi che circolano voci su una presunta relazione tra il cantante inglese Harry Styles e l'attrice canadese Taylor Russell . Dal mese di giugno, infatti, i due " ...

Reternity, guarda il nuovo video 'I Love The Night [nocturnal guide ... Metal Hammer Italia

Love the sinner | Letters To Editor | gettysburgtimes.com GettysburgTimes.com

Il film: Love is in the Air, 2023. Regia: Adrian Powers. Cast: Delta Goodrem, Joshua Sasse, Roy Billing, Steph Tisdell. Genere: Commedia Romantica. Durata: 90 minuti ...Arriva in Italia, in esclusiva su TimVision, "Love & Death", la serie evento targata Hbo Max Original in sette episodi. I primi quattro saranno disponibili dal 27 settembre, mentre ...