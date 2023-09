Lotito | “Commissario per gli stadi unica soluzione per risolvere il problema”

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – “Unper gli? E’ l’per fare gli, solo così si risolve ile si superano quelli che purtroppo sono gli interessi locali. C’è una persona terza, al di sopra di tutti, che valuta le cose con distacco e obbiettività. Altrimenti in Italia, se seguiamo ogni territorio diventa un. In altri paesi li costruiscono, dall’Inghilterra alla Turchia, solo in Italia non riusciamo a farli”. Così il presidente della Lazio, Claudio, si esprime all’Adnkronos sulla nomina di unper gliin Italia, anche in considerazione della possibilità di ottenere gli Europei del 2032. “Ilè fare un organismo nazionale, ...

(Adnkronos) – “Un commissario per gli stadi ? E’ l’ unica soluzione per fare gli stadi , solo così si risolve il problema e si superano quelli che ...

: 'Rivedere l'intero sistema calcio' Interpellato sulla ristrutturazione dell'Arechi,...figura istituzionale adibita agli stadi per dare risposte immediate (un vero e proprio).Così il presidente della Lazio, Claudio, si esprime all'Adnkronos sulla nomina di unper gli stadi in Italia, anche in considerazione della possibilità di ottenere gli Europei del ...

Lotito e il problema stadi: "Commissario è l'unica soluzione" Adnkronos

Lazio, Lotito: «Lo stadio Il Flaminio non è l'unica ipotesi, c'è anche Fiumicino» ilmessaggero.it

L'Empoli si è schierato con il Ministro dello Sport Andrea Abodi sulla questione degli stadi. Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, ha rilasciato un comunicato in cui sostiene le parole del Minis ...Ai microfoni di ADN Kronos durante il Berlusconi Day in scena a Paestum ha parlato il Presidente della Lazio e senatore della Repubblica Claudio Lotito che ha spiegato la situazione in merito agli ...