Lotito attacca | «Lazio denigrata per il caso tamponi | chi paga?»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole del presidente della, Claudio, sulche ha visto protagonisti i biancocelesti. Tutti i dettagli Claudio, presidente dellaha parlato al Corriere della Sera. PAROLE – «Facciamo chiarezza. Io e lanon siamo mai stati indagati dalla giustizia penale. Fecero perfino il test del Dna suidi alcuni nostri tesserati per assicurarsi che non fossero falsificati. Uno scrupolo che ci lasciò sorpresi perché di solito il test del Dna si fa per casi di omicidio. Tutta la vicenda è nata perché si riteneva strano che analizzassimo iad Avellino, ma facemmo tutto insieme alla Salernitana e in più in quel centro il costo era accessibile. Ora però la campagna denigratoria subita ...