L' oroscopo di ottobre 2023

(Di sabato 30 settembre 2023) Come andrà la prima fetta di autunno? Vediamo un po' cosa dicono le stelle… Ariete Nell'ultimo trimestre dell'anno la vostra vita sentimentale sarà super attiva e fittamente intrecciata alla routine quotidiana. Cercate di usare un buon balsamo per i capelli per evitare i nodi. Le ciocche, come le preoccupazioni, è meglio tenerle distinte e trattabili una a una. Le stelle della prima metà del mese non saranno ottime: non azzardate scelte finché Marte non passerà nel segno dello Scorpione il 12, se non volete passare voi una pessima conclusione dell'anno. Ci vuole pazienza. Ci vuole sempre tanta pazienza. Toro Avete tenuto duro, bravi. Ma ora non vi attende nessuna medaglia. La vita è un tiro alla fune e se a furia di strattoni siete riusciti a portare un po' di corda dalla vostra, tanto meglio. Ma non aspettatevi gli applausi. L'amore potrebbe regalare qualche soddisfazione dal 9 in ...