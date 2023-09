Longhi | «Inter | la fatica si fa sentire! Col Sassuolo serviva…»

(Di sabato 30 settembre 2023) Brunoanalizza la sconfitta dell’contro il. Il giornalista, inoltre, si sofferma sulle difficoltà dei nerazzurri nel match contro la Real Sociedad DIFFICOLTA’ – Questa l’analisi di Brunoa TMW Radio: «? Contro la Real Sociedad è stata soverchiata e non ha capito nulla, è venuta fuori alla distanza. Ha vinto a Empoli gestendo bene, colInzaghi non poteva permettersi di fare quello che ha fatto il Milan a Cagliari per lo spessore dei neroverdi. Lasi fa sentire, serviva la gestione dei tempi di Conte, ossia fai gol e poi gestisci. Invece la stanchezza si è fatta sentire. E poi ha giocato contro giocatori molto buoni, Berardi a parte».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

L’Inter di Inzaghi in campionato è prima in classifica a punteggio pieno e si appresta a sfidare l’Empoli domenica alle 12.30 mentre in Champions ...

L’Inter in Champions League contro la Real Sociedad ha sofferto più di quanto si potesse pensare. Bruno Longhi si concentra su due reparti in ...

C’è chi ha provato a contestare il 5-1 dell’Inter sul Milan, portando come prova dei numeri favorevoli ai rossoneri come il possesso palla superiore ...

ha poi concluso il suo intervento parlando del pareggio ottenuto in extremis proprio dall'nella ...

"Ha vinto a Empoli gestendo bene, col Sassuolo Inzaghi non poteva permettersi di fare quello che ha fatto il Milan a Cagliari"