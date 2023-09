Lo trovano con 2600 dosi di “droga dello stupro” e i giudici lo assolvono Palazzo Chigi | inaccettabile

(Di sabato 30 settembre 2023) Una sentenza stupefacente che desta polemiche e sconcerto. Il Tribunale di Roma ha assolto un trentunenne che deteneva una quantità di Gbl (la cosiddetta) sufficiente per ricavarne 2.622. Con la risibile motivazione che l’imputato ne avrebbe fatto uso “per affrontare i suoi problemi psichici”. La notizia, diffusa oggi dai media, ha provocato la dura reazione del Dipartimento per le politiche anti-della Presidenza del Consiglio. Idi Romaun possessore di“Dall’avvio dell’attività di questo governo è iniziato un lavoro di prevenzione, sul fronte delle dipendenze, che punta a far crescere la consapevolezza – ancora scarsa – sui danni, talora ...

Ricercatori italiani hanno dimostrato per la prima volta che un computer quantistico supera un computer tradizionale su un problema reale come ...

Tanto tuonò che alla fine piovve, e l’Empoli finalmente si è sblocca to in questa Serie A. Gli uomini di Andreazzoli hanno infatti trovato il primo ...

1 Milan: Maignan 6,5: quattro conclusioni della Lazio ( non irresistibili) losempre pronto è concentrato. Sicurezza. Calabria 6 : un errore di lettura poteva costare ... Kjær 6,5 :...Adesso i migranti sisempre nel centro di Pozzallo ma non più in regime di detenzione. Il ...già infuocato il dibattito politico in un momento in cui il tema è al centro anche dello scontro...

Lo spacciatore cacciato via dal bar con le mazze corre dai ... Fanpage.it

Un progetto con l'università: "Non si trovano lavoratori in tutto il ... il Resto del Carlino

Gara contraddistinta da un primo tempo a dir poco pirotecnico con un immediato botta e risposta tra Baroni e Suton che portano il parziale sull'1-1. I veneti trovano il palo con Japa Vieira, poi è la ...L'Arzignano batte la Giana nella sesta giornata del Girone A di Serie C. Basta un gol di Antoniazzi a inizio secondo tempo ...