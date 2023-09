Liverpool beffato al 96' | Tottenham vince su autorete

(Di sabato 30 settembre 2023) Il, in nove contro undici, ha incassato un autogol nei minuti di recupero sul campo del(2 - 1), e grazie a questa vittoria all'ultimo minuto gli Spurs che sono saliti al secondo ...

Ma alla fine, al sesto minuto di recupero della ripresa, quindi al 96', è arrivata la beffa per il Liverpool, perché Matip ha mandato nella porta di Alisson un cross dei rivali. Klopp è rimasto ...Nel secondo tempo il Liverpool subisce la seconda espulsione, per doppio giallo a Jota: dalle immagini, tuttavia, si evince come il primo giallo sia inesistente, perché il contatto tra il portoghese e ...