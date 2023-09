LIVE Superbike | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | sfida tra Bautista e Razgatlioglu per la vittoria!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19- Vola, 2 secondi di distacco da. 18- Gerloff supera di forza il compagno di marca BMW Van Der Mark per la quarta posizione. 17-si avvia verso la vittoria, il distacco nei confronti diè di 1.4 secondi. 16- Locatelli supera Bassani per la nona posizione. 15- Gerlowff sale in quinta posizione, superati Lowes e Gardner. 14-resta ad un secondo di distacco da. 13- Gara complicata per gli italiani, Bassani nono, Locatelli decimo, Petrucci quattordicesimo, Baldassarri sedicesimo, Ruiu ventunesimo, ritirato Rinaldi. 12- Prosegue la rimonta di Locatelli in decima posizione. 11- Van Der Mark supera Lowes per la quarta posizione. 10- ...