LIVE Superbike | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | comincia la Superpole!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Oettl si mette davanti a Bautista, ma arriva Rea a mettere entrambi d’accordo: 1:39?8. 12.13 In tre degli ultimi quattro anni la pole a Portimao l’ha fatta Rea. 12.12 In tanti entrano in pista senza spingere più di tanto per avere pista libera per il primo time attack. 12.10 INIZIA LAApre la pit-lane. 12.07 Bautista è stato dominatore di questo Mondialein tutti i numeri: per raccontare la sua supremazia citiamo le 21 vittorie su 30 gare disputate, ossia il 70%. 12.03 Nelle prove libere del venerdì, Bautista è apparso decisamente più in palla rispetto al turco della Yamaha: dopo qualche gara di flessione in estate, è risalito negli ultimi appuntamenti e potrebbe meritatamente vincere questo campionato. 11.59 È già una giornata cruciale per quanto ...