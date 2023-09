LIVE Salernitana-Inter | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di sabato 30 settembre 2023)è l’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Arechi di Salerno PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 20.45) 20:15 Mezz’ora al calcio d’inizio di, settima giornata di campionato. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Bohinen, Legowski, Martegani, Kastanos, Bradaric; Cabral, Dia. In panchina: Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Fazio, Stewart, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Sfait, Pirola. Allenatore: Paulo ...

Salernitana-Inter si gioca per la settima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della ...

I PRECEDENTI - Sono otto le sfide in Serie A tra Inter e: i nerazzurri hanno ottenuti cinque successi - tre dei quali nelle ultime due stagioni - mentre i campani sono a quota a due. Il ...... Inter 15 punti, Milan 15, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio 7, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5,3, ...

In vista della partita tra l'Inter e la Salernitana, Simone Inzaghi ha deciso di far riposare Lautaro Martinez. In campo Sanchez Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter potrebbe presentare ...