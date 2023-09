LIVE Salernitana-Inter 0-1 | scavetto di Lautaro | gol annullato a Legowski Asllani sfiora il raddoppio

All'Arechi, il match valido per la settima di Serie A 2023/2024 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Inter si affrontano nel match valido per la settima di campionato di Serie A 2023/2024.- Inter 1 - 1: sintesi e moviola 1 - Calcio d'inizio. 6 - Calhanoglu ...... l'ultimo in programma per questo sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, è quello che vede di fronte lae l'Inter. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itI ...

LIVE Salernitana-Inter 0-0: nerazzurri in attacco, Dumfries calcia di potenza ma fuori La Gazzetta dello Sport

Salernitana-Inter 0-1 LIVE: la sblocca Lautaro Sky Sport

Il primo tempo di Salernitana-Inter è divertente, ma senza gol: 0-0 all'intervallo all'Arechi, nella meravigliosa cornice di pubblico granata nel segno dei Pink Floyd - "ci troverete sempre qui, nel l ...Buonasera da Roberto Sarrocco e dalla redazione di Ts e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Sold out in casa Salernitana, sullo sfondo di una scenografia da urlo che testimonia l'amore smisurato ...