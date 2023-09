LIVE Salernitana-Inter 0-0 | triplo cambio per Inzaghi! Indicazioni

(Di sabato 30 settembre 2023)è l’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Arechi di Salerno PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 59? Ammonizione per Cabral per fallo in ritardo su Barella. 54? Cambi nell’, addirittura tre: fuori Calhanoglu, Klaassen e Sanchez, dentro Asllani, Mkhitaryan e Lautaro Martinez 53? Pronto Lautaro Martinez, che si è alzato dalla panchina: vediamo al posto di chi. 50? Stavolta ci prova Legowski, ma tira altissimo sempre dai 40 metri. 46? Conclusione dalla lunghissima distanza di Kastanos, facile per Sommer. INIZIATO IL SECONDO ...

All'Arechi, il match valido per la settima di Serie A 2023/2024 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Inter si affrontano nel match valido per la settima di campionato di Serie A 2023/2024.- Inter 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Calcio d'inizio. 6 - Calhanoglu ...... l'ultimo in programma per questo sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, è quello che vede di fronte lae l'Inter. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itI ...

LIVE Salernitana-Inter 0-0: nerazzurri in attacco, Dumfries calcia di potenza ma fuori La Gazzetta dello Sport

LIVE - Salernitana-Inter, le ufficiali: prima da titolare per Klaassen, in avanti Sanchez affianca Thuram Fcinternews.it

Salernitana e Inter si affrontano all’Arechi in occasione della 7a giornata di Serie A: ecco il live minuto per minuto del match. Dopo il ko casalingo rimediato contro il Sassuolo nel precedente turno ...Buonasera da Roberto Sarrocco e dalla redazione di Ts e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Sold out in casa Salernitana, sullo sfondo di una scenografia da urlo che testimonia l'amore smisurato ...