LIVE Salernitana-Inter 0-0 | miracolo di Ochoa su Thuram Sanchez si divora il vantaggio

... l'ultimo in programma per questo sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, è quello che vede di fronte lae l'Inter. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itI ...... nel big match della settima giornata i rossoneri vincono 2 - 0 con la Lazio e per qualche ora sono da soli in testa alla classifica , in attesa del risultato finale di- Inter. La ...

LIVE - Salernitana-Inter, le ufficiali: prima da titolare per Klaassen, in avanti Sanchez affianca Thuram Fcinternews.it

LIVE - Salernitana-Inter, riscaldamento finito: tra poco il kick-off. La curva granata alza... The Wall Fcinternews.it

Buonasera da Roberto Sarrocco e dalla redazione di Ts e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Sold out in casa Salernitana, sullo sfondo di una scenografia da urlo che testimonia l'amore smisurato ...Di seguito le ultime dai campi di Salernitana-Inter, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Inter - Sabato 30 settembre, ore 20.45, stadio Arechi .