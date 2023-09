LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | iniziati tutti gli incontri di questa sessione mattutina

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.32 Match 2: regalone di Scheffler prima e Koepka poi, Hovland/Aberg possono addirittura conquistare la buca 3. 08.32 Match 3: birdie di Harman alla 2, gli americani vanno sull’1UP! 08.30 Match 2: si mette male la situazione di Hovland/Aberg alla 3, il norvegese sbaglia il terzo colpo con la pallina che torna indietro, allontanandosi dall’asta. 08.27 Match 1: non ce la fa il nordirlandese, buca 4 che viene pareggiata dalle due coppie. 08.26 Match 1: Thomas fallisce l’opportunità per il birdie, McIlroy ha la possibilità di andare sul 4UP. 08.25 Match 1: risponde da far suo il 30enne di Dallas, situazione praticamente identica per le due coppie alla 4. 08.24 Match 1: tee shot più che discreto per Fleetwood alla 4, vediamo la risposta di Spieth. 08.24 Match 2: intanto Hovland/Aberg hanno conquistato anche la ...