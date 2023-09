LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 9 | 5-2 | 5 USA | situazione in parità nei fourballs | americani vicini a chiudere il primo

Leggi su oasport

16.29 Match 1: arrivati sul green della 15, si potrebbe decidere il match in favore di Team USA che è sul 4UP. 16.26 Match 1: Hovland non trova il green con il secondo colpo. 16.23 McIlroy attacca troppo l'angolo con il tee-shot alla 11 finendo per colpire uno spettatore. 16.17 Birdie sia per Homa che per Fletwood alla 13, Team Usa resta sul 4UP. 16.14 Match 1: altro errore dalla cortissima distanza di Morikawa, l'vince la buca 14 e tiene viva la contesa. 16.11 Match 2: Homa e Harman vincono un'altra buca e ora sono 4UP dopo la 12. 16.08 Gran secondo colpo di Morikawa alla 14 che apparecchia agli Usa il match-point per il Match 1. 16.05 Team Usa avanti dunque per ora nei Match 1 e 2 mentre l'è davanti in 3 e 4. 15.59: Match 1: Morikawa commette un errore clamoroso ...