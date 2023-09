LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 9 | 5-2 | 5 USA | la reazione degli americani!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) 13.45: Dopo gli errori di Hovland e Aberg, ci pensa Burns a piazzare il birdie e a portare gli USA a 2UP 13.44: Match 2: L'errore di Hojgaard dopo un primo tiro fantastico, regala il 2UP agli USA. Dopo il primo tiro di Hojgaard sembrava vinta la quarta per gli europei e invece… 13.42: Match 2: Homa!!! Putt perfetto da 15 metri! 13.34: Match 2: doppio errore su putt non impossibili per Hojgaard e Fleetwood che falliscono la possibilità di pareggiare il conto nella buca 2. Restano 1UP gli USA 13.31: Match 3: Spieth non sbaglia e pareggia la buca 2 13.30: Match 3: Rose fallisce il putt per vincere la buca 2 13:30 Match 1. HOVLAND! Si carica il norvegese, che dopo un perfetto tee shot piazza il birdie che dimezza lo svantaggio. USA avanti 1UP dopo 4 buche. 13:29 Match 2: gran colpo di Hojgaard. Il danese mette in ...