LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 9 | 5-2 | 5 USA | iniziati i fourballs

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Tee shot time anche per il secondo match, quello che vede opposto il duo europeo Fleetwood/Hojgaard a quello americano Homa/Harman. 12:37 Match 1: forma smagliante per Hovland, che a breve giocherà il birdie putt per iniziare forte anche questo. 12:33 Si alzano i cori dei tifosi europei. Clima sugli spalti sensazionale, aiutato anche dal clima estivo che in questi giorni sta riscaldando il centro sud dello Stivale. 12:28 Match 1: si riparte con i tee shot della buca 1. 12:27 Ricordiamo le regole del. A dispetto dei foursomes, in cui i due componenti della squadra si alternano, in questo caso ognuno dei due giocatori ha la propria palla a disposizione. Potremo dunque assistere a strategie differenti. 12:26 Il boato del pubblico accoglie il ritorno sul ...