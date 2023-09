LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 9 | 5-2 | 5 USA | americani in testa in due 4 fourballs | il Vecchio Continente si rimette in carreggiata

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59: Match 1: Morikawa commette un errore clamoroso e fallisce il pareggio, gli USA sono 5UP 15.56: Match 3: Alza l’asticella Justin Rose! Col birdie regala il vantaggio all’alla 10! 1UP15.51: Match 1: Morikawa!!! Lo statunitense MVP della seconda parte di giornata. Trova il birdie e regala il 6UP agli USA quando mancano 6 buche. L’può giocare solo per il pareggio ma serve più di un miracolo 15.49: Match 2: Homa pareggia il birdie e gli USA restano 3UP 15.47: Match 2: Hojgaard trova il birdie e costringe gli USA a non sbagliare alla 11 15.35. Match 3: Justin Rose alla 9 sfrutta al meglio i primi due colpi e trova il birdie regalando la parità all’15.33: Match 1: Brutte notizie per l’dalla ...

12:40 Tee shot time anche per il secondo match, quello che vede opposto il duo europeo Fleetwood/Hojgaard ...

13:22 Match 2: buca due chiusa in parità. Homa/Harman conservano il vantaggio di 1UP. 13:21 Match 1: ...

14.36: Match 3: Spieth non imbuca e dunque l' Europa si riporta in parità grazie a Rose e MacIntyre dopo 6 ...

Il Marco Simone Golf & Country Club ospita la seconda giornata dellaCup, la sfida tra Europa e Stati Uniti, che vede il Vecchio Continente avanti 9½ - 2½ dopo le tre vittorie in mattinata nei foursomes. Ora i quattro four - ball. Tutto in diretta su Sky Sport

Anche il sabato mattina dominio europeo con tre successi e 1 sconfitta. Hovland e Aberg fanno la storia con la vittoria più larga di sempre. Per chiudere i conti mancano solo 5 punti da raccogliere in ...“La Ryder Cup 2023 di Roma è al momento l’edizione più bella di tutte. L’Italia è stata designata nel 2015 come hosting della Ryder Cup e da lì sono subito iniziati i lavori di preparazione per ...