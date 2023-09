LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 8 | 5-2 | 5 USA | mattinata in controllo per gli europei

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 Match 4: precisissimo il putt di Hatton, che mette pressione sui rivali inducendo Schauffele al clamoroso errore.che torna 1UP quando ci apprestiamo a seguire i tee shot della buca 17. 11:46 Match 4: tee shot della 16 che sorride agli americani, in posizione d’attacco. 11:43 Intanto dalla Gran Bretagna arrivano indiscrezioni su spaccature interne nel team USA, con i ribelli guidati da Patrick Cantlay. 11:40 Match 4. Non sbaglia invece Cantlay. Buca pareggiata, si procede ora con il par 4 della 16. 11:38 Match 4: putt di Hatton che sfiora l’imbucata. L’inglese si rammarica. 11:34 Match 4: in rough anche l’, ma l’approccio di Jon Rahm è sicuramente migliore di quello dei suoi avversari. 11:30 Match 4: palla in rough per gli USA. Colpo difficile quello di ...