LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 7 | 5-1 | 5 USA | Hovland Aberg conquistano un altro punto per i blu

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11 Match 2: KOEPKA/SCHEFFLER SI ARRENDONO!VINCONO 9&7! 10.09 Match 1: fantastico secondo colpo di Rory McIlroy alla 12, i due britannici vanno per l’eagle in questa buca. 10.07 Match 2: approccio al green non perfetto di, i due scandinavi sono comunque messi meglio rispetto agli americani in questa buca. 10.06 Match 4: BIRDIE HATTON ALLA 8! 3UP per la coppia europea! 10.05 Match 2: Scheffler spedisce il suo colpo d’apertura nel bunker alla destra del green. 10.04 Match 2:trova il rough con il tee shot alla 11, forse il primo errore del norvegese in questa mattinata. 10.02 Match 1: BIRDIE FLEETWOOD ALLA 11! I due britannici tornano sul 3UP quando mancano 7 buche al termine. 10.01 Match 3: Lowry trova l’area ...