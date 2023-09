LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 10 | 5-5 | 5 USA | accorciano gli statunitensi con tre vittorie nei fourballs

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 La nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con il riepilogo della giornata su OA Sport. 18.56 Arrivano dunque tre punti per Team Usa che si porta a -5 dall’prima dell’ultima giornata di questaCup. 18.54 Match 4: non trova il birdie il nordirlandese, arriva dunque la terza vittoria degli Usa cheulteriormente. 18.51 Match 4: terzo birdie di fila per Cantlay che costringe McIlroy a imbucare per il pareggio. 18.41 Match 4: par 5 alla buca 18. 18.31 Match 4: arriva un altro birdie di Cantlay che riporta la situazione in parità prima dell’ultima buca. 18.21 Match 4: par 3 alla buca 17. 18.18 Match 4: c’è il birdie anche di Cantlay, buca in pareggio, ...