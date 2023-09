LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 10 | 5-4 | 5 USA | il Vecchio Continente conquista il Match 3

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.064: palla in green di McIlroy al par 4 della 16, situazione favorevole all’. 18.014: resta dunque da chiudere soltanto quest’ultimo, arrivato alla 16 con l’avanti 1UP. 17.583: c’è la vittoria in 3 & 2 di Rose/MacIntyre su Thomas/Spieth, l’allunga dunque 10,5-4,5 17.554: buca pareggiata alla 15, si resta sull’1UP in favore dell’. 17.453: ottimo tee-shot di Rose alla 16, lo scozzese trova subito il green. 17.423: non sbaglia Rose, l’mantiene il 3UP quando restano tre buche da giocare. 17.393: Thomas ...