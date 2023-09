LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | ultima salita del San Luca | in nove avanti con Pogacar | Roglic e Ciccone!

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Siamo ai piedi del San, fra poco inizia la festa.. 15.59 Riepiloghiamo: Enric Mas (Movistar), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Adam Yates, Tadej(Jumbo-Visma), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Simon Yates (Jayco-AlUla) e Michael Woods (Israel-Premier Tech): sono loro a giocarsi la vittoria a 4 chilometri dal traguardo! 15.58 C’è da dire che, tra gli uomini in testa, colui che appare più in difficoltà è Giulio Ciccone, che prova ad aggrapparsi alle ruote di Simon Yates. 15.56 Ancora tratto in discesa per questiuomini in lotta per la vittoria. Un parterre di lusso! 15.55 Dentro al gruppetto anche Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ...