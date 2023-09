LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la partenza da Carpi

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Come ormai da tradizione, l’arrivo della corsa è posto in cima alla mitica salita verso il Santuario della Madonna di San Luca a Bologna. Uno strappo di una bellezza mozzafiato e dalle pendenza durissime. 2100 km al 9.4% da ripetere cinque volte nell’intenso finale. 11.00 Al via ben 17 delle 18 squadre World Tour, ognuna delle quali ha portato un team di assoluto valore per tentare l’assalto ad una delle corse dal maggior fascino del finale di stagione. 10.58 La classica italiana arriva alla sua 106a edizione. Una corsa che non fa parte del circuito World Tour ma che, per percorso, storia e partecipanti non ha nulla da invidiare agli appuntamenti più prestigiosi della stagione. 10.55 Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla ...