LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | otto corridori in fuga | il gruppo controlla

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Inci sono dunque cinque italiani: Jacopo Mosca (Lidl Trek), Matteo Montefiori e Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), Mattia Bais (Eolo Kometa) e Christian Scaroni (Astana); un belga: Floris de Tier (Bingoal); un australiano: Alex Bogna (Alpecin); uno spagnolo: Marcel Camprubi (Q36.5). 12.01 Subito UAE e Jumbo-Visma in testa al. La sfida lunga tutta la stagione riprende immediatamente dai primi chilometri di questo. 11.58 Ilha lasciato circa 2 minuti di margine ai fuggitivi, ma per ora non sembra intenzionato a rialzarsi completamente. 11.56 Quando sono stati percorsi 33 km, inci sono Jacopo Mosca (Lidl Trek), Matteo Montefiori e Emanuele Ansaloni ...