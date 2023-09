LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | gruppo a 2’30” dagli otto fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 In fuga ci sono dunque cinque italiani: Jacopo Mosca (Lidl Trek), Matteo Montefiori e Emanuele ...

11.53 I cinque battistrada hanno rallentato per aspettare gli inseguitori. Avremo quindi un gruppo di otto ...

11.30 Andiamo a conoscere meglio i protagonisti annunciati della corsa , a partire dal Team UAE Emirates. ...

11.16 Prima parte del tracciato che sarà del tutto pianeggiante. La strada inizierà a salire intorno al km ...

La DIRETTA LIVE del Giro dell'Emilia 2023 : ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ci siamo, l'attesa è finita e ci si attendono emozioni ...

11.03 Come ormai da tradizione, l'arrivo della corsa è posto in cima alla mitica salita verso il Santuario ...