LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | due giri in archivio | Harper ci prova da solo

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 I big si muoveranno probabilmente negli ultimi due… 15.27 Ci avevato anche Lennert Teugels (Bingoal WB) ma senza successo.ha 17” di vantaggio su Masnada e 30” sul gruppo a tredal termine. 15.25 Si è vista molto la UAE Team Emirates, mentre la Jumbo-Visma di Roglic è apparsa guardinga. Ciora Fausto Masnada (Soudal-Quick Step)! 15.24 Ma il gruppo non vuole lasciarlo andare: Majka e Vine stanno spingendo come due ossessi. 15.23 Attacca Simone Velasco! Il campione italianoa mettersi in proprio nel tratto più duro!! 15.22 Per lui ancora 30” di vantaggio. 15.21 Siamo di nuovo in salita, UAE Team Emirates a fare l’andatura. Si stacca Pacher,rimane ...