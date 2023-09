LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | corsa sulla prima salita | gruppo a 3? dai fuggitivi

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06 Il primo a transitare al GPM di Samone è Jacopo Mosca, dietro di lui Bais ed Ansaloni. Camprubi e Montefiori sono ormai molto distanti dagli ex-compagni di fuga. 13.04 Rimangono effettivamente in sei i: Jacopo Mosca (Lidl Trek), Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), Mattia Bais (Eolo Kometa), Alex Bogna (Alpecin), Christian Scaroni (Astana) e Floris de Tier (Bingoal). 13.01 Superata la frazione di Samone, dove è posto il GPM, la strada continuerà a salire per altri 7 km fino a Zocca. Da lì partirà un lungo tratto di strappetti e saliscendi. 12.59 Potrebbe profilarsi lo stesso destino anche per lo spagnolo Marcel Camprubi. Ipotrebbero ritrovarsi tra non molto in sei. 12.57 Sulle prime rampe Matteo Montefiori perde contatto dai compagni di ...