LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA | Bais e Scaroni rimasti da soli dopo il Monte Nonascoso

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 A meno di 70 chilometri dal traguardohanno 48” di vantaggio sul gruppo. 14.25 Analoni intanto viene ripreso dal gruppo. 14.22 Discesa che finirà praticamente attorno ai -50 dal traguardo. Poi si entrerà nel vivo, con le cinque ascese del San Luca. 14.19 La coppia di testa ha scollinato il, per loro 43” di vantaggio sul gruppo. Nel mezzo è rimasto solo Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), ma che ha un margine risicato dai migliori di giornata. 14.17 Il gruppo riprende Floris de Tier, che faceva parte della fuga di giornata. 14.16 Se ne va la coppia in azzurro, di due squadre diverse. Tentativo a due dunque! 14.14 Sgambetta bene Christian(Astana), che prova ad andarsene ...