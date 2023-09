LIVE Arnaldi-Jarry 7-6 6-7 1-2 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | il cileno rimane avanti

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0non tiene la potenza dida fondo. 15-0 Prima vincente di. GAME, 2-2! Ace centrale per il nativo di Sanremo, che si salva ancora da un game davvero difficile. AD-40 Lungo il rovescio del numero 23 al mondo. 40-40 Si salva ancora l’azzurro! Finisce fuori il vincente di dritto di. 40-AD Doppio fallo dell’azzurro, ancora una palla break per il, la quarta del terzo set. 40-40 Il rovescio lungolinea viene in soccorso di, si va ai vantaggi. 30-40 Attacca a rete ancora, il colpo di Matteo va completamente fuori dal rettangolo: altra palla break. 30-30 Se la cava, ancora una volta, l’azzurro. 0-30 Ancora con il dritto il ...