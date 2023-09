LIVE Arnaldi-Jarry 7-6 2-1 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | si mantiene il ritmo del servizio

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 2-1. Altro ace dell’azzurro, il secondo del game. 40-15 Lunghissimo il rovescio di, che sta sbagliando sempre più spesso in misura. 30-15esterno e DUE smash per potersi guadagnare il punto del vantaggio. 15-15 Di tutta risposta, ecco l’ace esterno. 0-15 Dropshot dell’azzurro che muore in rete.però è riuscito poco prima in un meraviglioso recupero. GAME, 1-1. Larga la risposta dell’azzurro. 40-30 Il numero 23 al mondo fa tutto bene, poi sparacchia il dritto risolutivo. 40-15 Non passa la risposta bloccata di. 30-15tenta il rovescio in back che finisce in rete. 30-0vincente di. 15-0 ...