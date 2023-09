LIVE Arnaldi-Jarry 5-6 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | Matteo al servizio per il tiebreak

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Stavolta il cileno gestisce lo scambio, punto per lui. 2-1 Risposta in rete di. 1-1 Rovescione sulla riga di! Che equilibrio! 0-1 Ace esterno di. GAME, 6-6. Si va al! 40-15 Altra gran prima, due chance diper. 30-15sistema tutto con la prima di. 15-15 Rovescio lungolinea da applausi per. 15-0 Parte bene l’azzurro. GAME, 5-6. Il cileno se la cava con l’ace. AD-40e dritto per. 40-40 Si va ai vantaggi dopo l’errore in lunghezza del cileno. 40-30 Errore di misura di, che ...