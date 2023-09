LIVE Arnaldi-Jarry 1-4 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | l’azzurro si sblocca ma è costretto ad inseguire

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 La prima vola via con il dritto in corridoio. 0-40 ANCORA MATTEO! Scambi profondi, piazza la palla nell’angolino e il back dinon passa! Tre palle per il controbreak! 0-30 Largo il dritto di, attenzione… 0-15 Braccio di ferro da fondo,è il primo a crollare. GAME, 2-4. Errore del cileno. 40-15 Servizio vincente per, due palle del 2-4. 30-15 Stavolta èa spingere, il back disi ferma in rete. 15-15 Passante basso dinon tiene la volée. 15-0 Scambio laborioso, risolto dal dritto di. GAME, 1-4. Ancora servizio e dritto per lui. 40-15 Il cileno si ...