Lille condannato a risarcire Bielsa sei anni dopo l’esonero

Si è conclusa la lunga battaglia legale tra 'El Loco' e il club francese, condannato a pagare 2 milioni di risarcimento all'attuale ct dell'Uruguay per l'esonero avvenuto nel dicembre 2017 ...(ANSA) - LILLE, 29 SET - Il club francese del Lille è stato condannato dalla Corte d'appello di Douai a pagare due milioni di euro al suo ex allenatore Marcelo Bielsa, licenziato nel dicembre 2017, a ...