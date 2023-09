Ligue 1 | sconfitta per Gattuso all’esordio | il Monaco batte il Marsiglia 3-2

(Di sabato 30 settembre 2023) Non il migliore degli esordi per Gennarosulla panchina del. Al Louis II vince il3-2. Succede praticamente tutto nel primo tempo con gli ospiti che vanno avanti con Ndiaye dopo neanche un minuti. Akliouche all’8? pareggia i conti ma Gigot dieci minuti dopo riporta avanti Aubameyang e compagni. Balogun segna il 2-2 al 23? e Akliouche firma la doppietta personale con il match winner al 52?. La squadra di Hutter vola in testa alla1 con 14 punti in 7 giornate. Resta fermo a 9 ilcon una sola vittoria in casa con il Brest. SportFace.

comincia male l’avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione (è stato preferito a Gattuso). L’Ol perde in casa del Brest per 1-0, Brest sorpresa ...

Intanto, l'avventura di Grosso in1 è partita già in salita con lain casa del Brest. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.Il Psg, è invece terzo in classifica con 11 punti e in queste ultime gare ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una. Il fischio d'inizio è previsto per le 17.00 di sabato 30 settembre.

Monaco-Marsiglia 3-2: esordio con sconfitta per Gattuso in Ligue 1 Goal Italia

Ligue 1 - Gattuso perde al debutto col Marsiglia: il Monaco vince 3-2 ... Eurosport IT

Monaco – Olympique Marsiglia 3-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della settima giornata di Ligue 1 2023/24 Il Monaco batte 3-2 l’Olympique Marsiglia allo Stade Louis II nella sfida ...Gennaro Gattuso, esordisce nel peggiore dei modi in Ligue 1 con il suo Marsiglia. Il tecnico ex Milan si affida all'ex Inter Correa in attacco e all'ex Fiorentina Veretout a centrocampo.