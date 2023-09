Liga 2023 2024 | si ferma il Girona | il Real Madrid vince 3-0

(Di sabato 30 settembre 2023) Arriva la prima sconfitta in campionato del. La squadra di Michel cade in casa contro ilper 3-0. A segno come al solito Bellingham, che ha chiuso i conti al 71? dopo le reti nel primo tempo di Joselu e Tchouameni. Siquindi la striscia di imbattibilità che durava da sette partite, sei vittorie e un pareggio alla prima giornata con laSociedad.che scavalca sia, terzo a 19 punti, che Barcellona, secondo a 20, e vola in testa alla classifica a 21 punti. Nella prossima giornata la squadra di Ancelotti ospiterà l’Osasuna, dopo la sfida al Napoli in Champions, mentre quella di Michel andrà in trasferta a Cadice. SportFace.

La doppietta siglata dal centravanti spagnolo nel derby madrileno contro il Real nel penultimo turno di, ha certificato la maturità definitiva di un calciatore troppo spesso sottovalutato nel

L’ottava giornata di Liga riporta in testa alla classifica il Real Madrid, che vince in casa del Girona con un sonoro 0-3 che li porta a 21 punti, due in più degli avversari e uno oltre i blaugrana.Doppio pareggio nelle due gare pomeridiane della 8/a giornata della Liga spagnola: Getafe-Villarreal termina 0-0, con gli ospiti in dieci per il rosso a Baena nel primo tempo. Nell'altra gara, 2-2 tra ...