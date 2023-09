L'annuncio di Matteo Salvini , che ha dichiarato come il finanziamento per il Ponte sullo Stretto di Messina sarà inserito nella prossima legge di ...

Con la prossima Legge di Bilancio all'orizzonte, il tema della natalità e dei bonus per i figli torna prepotentemente alla ribalta. In particolare, ...

... pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossimadi. A loro volta, proiezioni più elevate del fabbisogno di ...Secondo quanto emerge da discussioni parlamentari, non è escluso inoltre che la misura venga rifinanziata anche per tutto il 2024 con uno stanziamento ad hoc nella prossimadi. Il ...

Legge di Bilancio, più netto in busta paga, conferma di Quota 103, ‘Mary Poppins’ per le neo mamme. Le prime misure allo studio Orizzonte Scuola

Legge di Bilancio, Giorgetti ammette: “La situazione economica è più delicata di quanto prefigurato in primavera, è necessario fare scelte difficili” Orizzonte Scuola

"Nel 2024 e 2025 le risorse saranno utilizzate, nell’ambito del prossimo disegno di legge di Bilancio, per il taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024 e l’attuazione della prima fase della ...Per quest'ultimo gli spazi finanziari che sono disponibili per l'imminente legge di Bilancio "sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025": in tutto, quindi, si ...