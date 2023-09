Lecce-Napoli | tensione tra ultras | cori e sfottò dagli spalti | “Caricateci!”

(Di sabato 30 settembre 2023), durante il match si sono registrati momenti ditra le tifoserie.provocatori da ambo le parti, speaker costretto a intervenire. CALCIO. Momenti disuglidurante, match valido per la 7a giornata di Serie A. Nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 2-0 per gli azzurri, si è infatti registrato un duro scambio ditra glinapoletani nel settore ospiti e i tifosi salentini in curva. Glipartenopei hanno intonatodi sfida, invitando quelli avversari a reagire. Immediata la risposta dalla curvase, condi insulto e odio nei confronti di ...

Al Via del Mare , il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Tensione durante. Sullo 0 - 2 per la squadra di Garcia grazie ai gol di Ostigard e Osimhen , l'allenatore dei salentini D'Aversa è stato protagonista di un forte battibecco a ...Alle 15 il via alla settima giornata di campionato tra la sorpresaed ildi Rudi Garcia. I campioni d'Italia vogliono dare continuità alla vittoria contro ...

Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Osimhen out Fantacalcio ®

Diretta Lecce-Napoli 0-2: raddoppia subito Osimhen Corriere dello Sport

88' Gol! Lecce 0, Napoli 3. Gianluca Gaetano (Napoli) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giacomo Raspadori. 51' Gol! Lecce 0, Napoli 2.Il Napoli passa anche a Lecce col turn over di Garcia e scala posizioni in classifica. Osimhen parte dalla panchina, dopo sei minuti dal suo ingresso in campo segna il gol del 2-0 ...