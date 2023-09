Lecce-Napoli | Osimhen entra e segna | il video del raddoppio

(Di sabato 30 settembre 2023)subto a inizio ripresa a Simeone, realizza di testa su assist di Kvaratskhelia. Azzurri sul 2-0. Ildel gol. CALCIO. ltrova il gol dela inizio secondo tempo nel match contro il. A siglare la rete dello 0-2 è Victor, subto all’intervallo al posto dell’ammonito Simeone. Il nigeriano ci ha messo pochi minuti a lasciare il segno, realizzando di testa su un fantastico assist di Kvaratskhelia. Il georgiano ha pennellato un cross perfetto per la testa di, che non ha sbagliato. Con questo gol ilmette al sicuro il risultato allo stadio Via del Mare, portandosi sul 2-0. Un ingresso decisivo quello di, che ...

Segui con noi il live di Lecce-Napoli , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio punti fondamentali per entrambe le compagini. E’ ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Segui con noi il live di Lecce-Napoli , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio punti fondamentali per entrambe le compagini. E’ ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Segui con noi il live di Lecce-Napoli , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio punti fondamentali per entrambe le compagini. E’ ...

Alle 15 il via alla settima giornata di campionato tra la sorpresaed ildi Rudi Garcia. I campioni d'Italia vogliono dare continuità alla vittoria contro ...Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...

LIVE - Lecce-Napoli 0-1 (16' Ostigard): azzurri in vantaggio! Tutto Napoli

Lecce-Napoli 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

59' Strefezza segna di testa, ma Pairetto annulla la rete per fallo di mano di Krstovic. Il Var conferma la versione del direttore di gara.51' Gol! Lecce 0, Napoli 2. Victor Osimhen (Napoli) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia. 16'Gol! Lecce 0 ...