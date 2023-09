Lecce-Napoli LIVE 0-1 | termina il primo tempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 10? – Ritmi bassi in questo inizio di partita. Le squadre si stanno studiando. 15? – GOL. Ha segnato Ostigard. Bel cross di Zielinski, il difensore azzurro si inserisce bene e impatta il pallone di testa che va a finire alle spalle di Falcone. 17? -giallo della gara. Ammonito Simeone per un intervento in ritardo su Gendrey. 25? – Ci prova ilcon un tiro ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Segui con noi il live di Lecce-Napoli , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio punti fondamentali per entrambe le compagini. E’ ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...Commenta per primo Ha stupito molto la decisone di escludere Osimhen dall'undici titolare con cui ilsta affrontando il. Secondo quanto riferito da Sky si tratta di turnover in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, da capire la reazione del giocatore.

Diretta Lecce - Napoli (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Lecce-Napoli 0-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Lecce, 30 set. - (Adnkronos) - Il Napoli conduce 1-0 sul Lecce alla fine del primo tempo dell'anticipo della settima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare della ...In attesa che grandi piazze italiane del Sud come Palermo, Catania o Bari tornino nel calcio che conta, ma soprattutto nella speranza che Napoli si confermi a grandi livelli non solo a livello naziona ...