Lecce-Napoli | le probabili | Lindstrom possibile novità al posto di Politano Sky

(Di sabato 30 settembre 2023) Alle 15 ilscende in campo a Via del Mare contro ildi D’Aversa. Leformazioni secondo Sky.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kavaratskhelia. All. Garcia Secondo Sky, quindi, Rudi Garcia ne cambierebbe solo uno rispetto alla partita contro l’Udinese. Il danese è pronto a prendere ildi. Ilha perso le ultime quattro sfide contro ilin Seria A. La squadra di Garcia ha vinto tutte le ultime tre trasferte a. Inoltre gli azzurri vanno a segno ...

Alle ore 15 in campo al Via del Mare la sfida di Serie A tra Lecce Napoli , ecco le probabili formazioni con le scelte di D’Aversa e Garcia Alle ore ...

Natan , il difensore del Napoli , potrebbe affrontare il suo primo vero e impegnativo banco di prova contro il Lecce , in una partita in cui ...

Prosegue il tour de force della Serie A, giunta alla sua settima giornata. Ad aprire le danze sarà Lecce-Napoli , in programma alle ore 15:00 al Via ...

Stagione 2022 - 231 - 2 Di Lorenzo (N), Di Francesco (L), aut. Gallo (N); Il prossimo turno di. venerdì 6 ottobre ore 20:45- Sassuolo (Dazn e SKY) domenica 8 ...Si comincia sabato alle ore 15:00 con, una partita ostica per i partenopei e che dovranno fare molta attenzione alle ripartenze veloci dei salentini. Alle 18:00 il primo big match ...

Confronto De Laurentiis-Osimhen a Lecce, siglato nuovo patto azzurro AreaNapoli.it

Si comincia sabato alle ore 15:00 con Lecce – Napoli, una partita ostica per i partenopei e che dovranno fare molta attenzione alle ripartenze veloci dei salentini. Alle 18:00 il primo big match della ...Lecce-Napoli apre la settima giornata di Serie A: ecco come, dove e quando vedere in streaming la partita in scena al Via del Mare.