Lecce-Napoli | Baschirotto recrimina | “Risultato bugiardo!”

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilha battuto ilcon uno schiacciante, definito ‘ingannevole’ dal difensore Federico. Ilnettamente in ripresa. Gli azzurri vincono e convincono al Via del Mare dove si sono imposto con il roboantedi 4-0 suldi D’Aversa. Il coriaceo difensore pugliese, Federico, però non è convinto che ilfinale rifletta completamente l’andamento della partita. La squadra di Rudi Garcia ha dimostrato una netta superiorità fin dal primo minuto di gioco. La compagine pugliese raramente ha rappresentato una minaccia per il, intervistato da DAZN dopo la partita, ha commentato: “Ilè un po’ ...

Contro il Lecce il Napoli ha vinto una partita importante per la classifica e per il morale. Dopo un inizio di campionato difficile, la ...

Commenta per primo Al termine di, Federico Baschirotto , difensore dei pugliesi, ha parlato così a Dazn : 'La differenza tra le due squadre in campo Il risultato è un po' bugiardo, poi noi abbiamo fatto piccoli errori ...0 - 4 (0 - 1)(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (16' st Dorgu); Rafia (16' st Oudin), Ramadani, Blin (16' st Gonzalez); Almqvist (37' st Corfitzen), ...

Da Lecce - 200 biglietti annullati ai tifosi del Napoli, avevano inserito un'altra provincia di residenza per aggirare le ... CalcioNapoli24

Lecce, 30 set. - (Adnkronos) - "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti!". Così su Twitter il ...Juve e Napoli non hanno portato punti al Lecce di D'Aversa, ma di certo le risposte del campo non sembrano essere troppo negative: «Abbiamo lasciato troppo solo Krstovic e abbiamo sbagliato troppo in ...