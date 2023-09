Lecce - Napoli 0 - 4 | rivivi la diretta | poker azzurro al Via del Mare

(Adnkronos) – Il Napoli vince 4-0 sul campo del Lecce nel match in calendario per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli ...

- Il momento negativo sembra alle spalle per ildi Rudi Garcia. Il tecnico francese si gode il corroborante successo per 4 - 0 in casa del, che segue quello sull'Udinese di tre ...I campioni d'Italia danno continuità alla vittoria contro l'Udinese con un sonoro 4 - 0 in casa del. Decidono i gol di Ostigard nel primo tempo e di Osimhen, Gaetano e Politano nella ripresa. Gli azzurri si portano così momentaneamente al terzo posto in classifica, a meno uno dalla ...

ADL esulta: "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità" Tutto Napoli

"Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c'è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti". Aurelio De Laurentiis affida ai social (il posto su X) i ...Si è aperta anche la 7° giornata di Serie A, che ha visto come primo anticipo del sabato pomeriggio la sfida tra Lecce e Napoli, conclusasi con il netto risultato di 0-4. Una sconfitta pesante più per ...