Lecce-Napoli 0-4 | gli azzurri ritrovano la continuità e ora sotto col Real

Contro il Lecce il Napoli ha vinto una partita importante per la classifica e per il morale. Dopo un inizio di campionato difficile, la ...

4 - 0: è tornato il, che aha dominato, come faceva un anno fa (quasi) con chiunque. 4 - 0: che legittima la "resurrezione" di una squadra già capace di farne 4 quattro all'Udinese e che a fine partita si ...Commenta per primo Intervistato da Dazn al termine della gara tra, Roberto D'Aversa , allenatore dei pugliesi, ha parlato così: 'Ha ragione Marcolin quando dice che Krstovic non va lasciato solo e va rifornito un po' di più. Sul secondo gol abbiamo ...

Il Napoli serve un altro poker: Lecce battuto 4-0 Sky Sport

LIVE - Lecce-Napoli, pre-partita: due ballottaggi aperti, sold-out e super-bolgia al Via del Mare Tutto Napoli

Lecce-Napoli 0-4 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 7ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...Il tecnico Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni della sala stampa nel post-partita di Lecce-Napoli, impegno valevole per la settima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. "Loro ...