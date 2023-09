Lecce-Napoli 0-4 | Garcia cala il poker | Osimhen decisivo dalla panchina

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilnon si ferma più e, dopo le quattro reti rifilate all’Udinese nel turno infrasettimanale, batte ilper 0-4. Una vittoria importante per la classifica e che infonde fiducia tra gli uomini diin vista dell’appuntamento di Champions League con il Real Madrid al Maradona. A stappare la partita dopo un quarto L'articolo proviene da Il Difforme.

Napoli-Lecce 0-4, di fatto il Napoli è tornato. Negli studi di Sky si commenta la vittoria del Napoli per 4 a 0 sul Lecce di D’Aversa. Il titolo ...

Il video con gli Highlights e i gol di Lecce-Napoli 0-4, match della settima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare i giallorossi partono ...

Si è da poco conclusa la partita del Napoli contro il Lecce . La squadra di Rudi Garcia ha portato a casa una vittoria in un campo difficile, ...

Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4 - 0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della classifica, ...

Ilconduce 1 - 0 sulalla fine del primo tempo dell'anticipo della settima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere sin qui ..., la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle del. I top e flop di: il tabellino del match ...

Serie A, Lecce-Napoli 0-4: i partenopei sbancano il via del Mare - Sportmediaset Sport Mediaset

Lecce-Napoli 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LECCE (ITALPRESS) – Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della classifica, scavalcando proprio i salentini e restando ...Il Napoli sorpassa così la formazione salentina - nonché (provvisoriamente ... non può proprio sbagliare il raddoppio. Il Lecce dimezza le distanze e riapre la gara al 57', ma è tutto inutile perché l ...